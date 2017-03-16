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Россия и Китай повторно внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции о предотвращении распространения химического оружия. Об этом рассказал заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков, передает РИА Новости.

Резолюция предлагает меры, которые ограничат боевикам в Сирии и Ираке доступ к химическому оружию. Этот проект Москва и Пекин уже предлагали в 2016 году, но тогда Совбез резолюцию не поддрежал.

По мнению Сафронова, на сегодняшний день предложения снова актуальны, так как ситуация с использованием химического оружия «деградирует».

«Надо переходить к серьезной работе, построенной на профессиональных фактах. Профессионалы доказывают, что химический терроризм на пространстве Ближнего Востока – это реальная угроза», – добавил дипломат.

При этом заместитель постпреда России при ООН подчеркнул, что резолюция не противоречит интересам иракской стороны.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, Москва «не сомневается», что боевики, в частности, в Мосуле используют химическое оружие. Она также выразила «крайнюю обеспокоенность» из-за сообщений 12 людях, которые попали в больницу после предполагаемого применения в городе отравляющего вещества.

В ноябре 2016 года Минобороны России объявило, что у боевиков в Сирии налажено производство химического оружия. Эксперты проанализировали неразорвавшуюся в районе Алеппо мину, которую, по данным ведомства, выпустили по мирным жителям, и нашли в ней отравляющее вещество иприт.

Россия и Китай впервые предложили проект об ограничении применения химического оружия в апреле 2016 года. В частности, страны выступили с инициативой всем граничащим с Сирией государствам сообщать Совбезу обо всех выявленных действиях «негосударственных субъектов с химоружием и средствами его доставки».