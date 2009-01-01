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В 2016 году Германия предотвратила две кибератаки, которые организовали хакеры из группы Fancy Bear, якобы имеющей отношение к ГРУ. Об этом Reuters рассказал президент Федерального ведомства по информационной безопасности Ансе Шоенбома.

Первая атака произошла в мае 2016 года, целью хакеров была партия канцлера Германии Ангелы Меркель (Христианско-демократический союз).

Второй раз кибератака была нацелена на серверы партий Бундестага. В ведомстве уточнили, что для внедрения вредоносного программного обеспечения в компьютеры политиков хакеры использовали домен НАТО.

Заметка дополняется.