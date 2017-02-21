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Восемь стран, включая Россию и США, подписали в Бостоне совместное заявление о сотрудничестве в Арктике. Документ опубликован на сайте береговой охраны США.

Россия, США, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция договорились о взаимодействии в случае чрезвычайных ситуаций, а также запланировали провести совместные операции в Арктике. В заявлении отмечается, что совместные учения стран пройдут «позднее в 2017 году».

Ранее о готовности России участвовать в различных инициативах по укреплению безопасности в Арктике говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом начальник управления боевой подготовки ВМФ РФ контр-адмирал Виктор Кочемазов объявил, что Россия решила наращивать свое присутствие в Арктическом регионе, так как «это вопрос безопасности государства».

В феврале «Коммерсантъ» писал, что Минэкономразвития внесло в правительство обновленную версию государственной программы развития Арктической зоны и предложило выделить из бюджета на развитие региона 210 млрд рублей до 2025 года.

В планах у ведомства создать в Арктике опорные зоны, которые помогут развить транспортный потенциала Северного морского пути, и увеличить экспорт транспортных услуг. В министерстве также заявили о намерении открыть в большей части зон минерально-сырьевые центры, которые представляют собой несколько месторождений, связанных общей инфраструктурой.