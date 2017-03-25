08:31

Сотрудники российской частной военной компании (ЧВК) РСБ-Групп занимались разминированием завода в Ливии по просьбе владельца предприятия, местной фирмы Libyan Cement Company (LCC). Об этом сообщает РБК со ссылкой на генерального директора РСБ-Групп Олега Криницына. Эту информацию подтвердил РБК медиасоветник из окружения командующего национальной армией Ливии Халифы Хафтара Моххамад Гунайем.

Как объяснил Криницын, LCC обратилась к российской компании, так как ее саперы запросили за работу меньшую сумму, чем другие претенденты. По его словам, сначала разминировать завод хотела британская организация (ее название он не уточнил), оценив свои услуги в $37,5 млн. Источник РБК утверждает, что сумма контракта с РСБ-Групп составила от $7,5 до $11,2 млн.

В середине марта Криницын говорил, что РСБ-Групп провела разминирование завода в Бенгази по «официальному обращению» африканского государства. До этого он отказывался сообщить, кто нанял его компанию для проведения саперных работ.

Ранее о работе РСБ-Групп в Ливии сообщило Reuters, назвав сотрудников ЧВК наемниками. По данным агентства, российские специалисты работали в той части Ливии, которая контролируется Хафтаром. В свою очередь, Криницын подчеркивал, что сотрудники РСБ-Групп не участвуют в боевых действиях.

Reuters со ссылкой на источники также передавало, что российский спецназ и беспилотники переброшены на египетскую авиабазу на границе с Ливией с целью поддержки Хафтара. В армии Египта заявили, что иностранных солдат на территории страны нет. В российском Минобороны отвергли данные о присутствии военных из РФ в Египте.