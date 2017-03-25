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Версия о вооруженном столкновении боевиков и служащих Нацгвардии в чеченской станице Наурская вызывает большие сомнения. Об этом 25 марта пишет «Новая газета», в распоряжении которой оказались незаретушированные фотографии с места происшествия (осторожно, по ссылке шок-контент).

Как указывает издание, на фотографиях видно, что все напавшие на военный городок Нацгвардии убиты выстрелом в голову. Неназванный экс-сотрудник правоохранительных органов, служивший в Чечне, заявил газете, что это «типичный “китайский расстрел”», то есть казнь военнопленных.

«Новая газета» отмечает, что других пулевых ранений на телах нападавших на военных в Чечне нет. Издание делает вывод, что все они были задержаны живыми. Газета также подчеркивает, что данных об имевшемся у нападавших огнестрельном оружии нет.

«Если никакого боестолкновения не было (а фотографии убитых чеченцев тому объективное подтверждение), то возникает вопрос: при каких обстоятельствах погибли и были ранены девять военнослужащих в/ч 3761?» – говорится в статье.

По данным «Новой», в Наурской служат преимущественно командированные из других регионов военнослужащие. Жители станицы допустили, что между местными и служащими части мог возникнуть конфликт на национальной почве. Однако, как указывает газета, эта версия не объясняет ранения и смерть гвардейцев.

Нападение на военный городок Нацгвардии произошло в ночь на 24 марта. Погибли шесть военных и столько же нападавших, личности троих из них установили. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство».

По данным Следственного комитета, напавшие на военных в Чечне имели при себе ножи и огнестрельное оружие. По факту нападения СК завел уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о хищении оружия с применением насилия.