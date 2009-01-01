Бывший председатель госкорпорации Внешэкономбанк Владимир Дмитриев избран президентом Европейской теннисной ассоциации (ЕТА). Об этом сообщает «Интерфакс» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
По его словам, сейчас в ЕТА проходят выборы правления. Срок полномочий избранного руководителя ЕТА – три года.
Дмитриев занимал пост председателя ВЭБ почти 12 лет. В конце февраля 2016 года его сменил Сергей Горьков, ранее работавший зампредседателя Сбербанка.
Смена руководителя госкорпорации произошла после того, как ВЭБ оказался в тяжелом финансовом положении в том числе из-за расходов на проекты к Олимпиаде 2014 года в Сочи. В итоге ВЭБ получил господдержку, сменил председателя, а также принял новую стратегию развития (в рамках которой организация решилась на продажу ряда активов, в частности, принадлежащего ей пакета акций «Газпрома»).
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