12:20

Бывший председатель госкорпорации Внешэкономбанк Владимир Дмитриев избран президентом Европейской теннисной ассоциации (ЕТА). Об этом сообщает «Интерфакс» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

По его словам, сейчас в ЕТА проходят выборы правления. Срок полномочий избранного руководителя ЕТА – три года.

Дмитриев занимал пост председателя ВЭБ почти 12 лет. В конце февраля 2016 года его сменил Сергей Горьков, ранее работавший зампредседателя Сбербанка.

Смена руководителя госкорпорации произошла после того, как ВЭБ оказался в тяжелом финансовом положении в том числе из-за расходов на проекты к Олимпиаде 2014 года в Сочи. В итоге ВЭБ получил господдержку, сменил председателя, а также принял новую стратегию развития (в рамках которой организация решилась на продажу ряда активов, в частности, принадлежащего ей пакета акций «Газпрома»).