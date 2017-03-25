14:32

Белорусская милиция начала задерживать в центре Минска предполагаемых участников акций оппозиции. Об этом сообщают корреспонденты ТАСС и «Медузы».

По данным ТАСС, сотрудники правоохранительных органов останавливают прохожих, идущих в сторону метро «Академия наук», в автозаки уже посадили несколько десятков человек. «Медуза» сообщает, что задерживают тех, кто некоторое время находится на площади рядом с Академией наук.

Очевидцы, о которых упоминает «Интерфакс», говорят об одиночных задержаниях. Милиция не задерживает журналистов, если у них есть аккредитационные документы.

При этом корреспондент «Русской службы Би-би-си» Сергей Козловский сообщил, что его задержали, несмотря на его заявления, что он аккредитованный журналист. До этого стало известно о задержаниях в офисе правозащитной организации «Весна» и среди наблюдателей. «Белорусский партизан» также пишет о «сотнях» задержанных минчан.

https://twitter.com/belpartisan/status/845589277824208896

Ранее район проведения акций был перекрыт сотрудниками милиции и спецтехникой. Ближайшие станции метро – «Академия наук», «Площадь Якуба Коласа» и «Парк Челюскинцев» – временно закрыты.

https://twitter.com/asspirin12/status/845598477283463168

Белорусские оппозиционеры запланировали на 25 марта в Минске две акции – «Марш рассерженных белорусов» (против закона о тунеядцах) и традиционный «День воли», посвященный основанию Белорусской народной республики. Однако городские власти разрешили провести «День воли» в парке Дружбы народов, на что организаторы акции не согласились и отозвали заявку на проведение мероприятия. Марш «нетунеядцев» также не санкционирован.

Акции в «День воли» 25 марта прошли и в других белорусских городах – в Гомеле, Витебске, Гродно и Бресте. Только в Гродно и Бресте местная администрация согласовала их проведение.