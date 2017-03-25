16:06

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев пообещал отомстить за смерть своего коллеги Дениса Вороненкова, убитого в Киеве. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Мы обязательно отомстим», – заявил Пономарев на похоронах Вороненкова.

Кому именно собрался мстить экс-депутат, он не уточнил. В свою очередь, вдова убитого Мария Максакова в интервью «Медузе» сказала: «Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил. Ничто мне его не вернет».

Вороненков был похоронен 25 марта на Зверинецком кладбище в Киеве, отпевание прошло во Владимирском соборе. В церемонии прощания с Вороненковым приняли участие несколько десятков человек, в том числе Максакова, Пономарев, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко и журналист Дмитрий Гордон.

Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта, когда шел на встречу с Пономаревым. Охранник Вороненкова ранил нападавшего, который позднее умер в больнице после нескольких операций. Киллером оказался гражданин Украины Павел Паршов, который до этого служил в Национальной гвардии Украины.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что убийство Вороненкова является «актом государственного терроризма со стороны России». В Кремле «российский след» в убийстве бывшего депутата назвали «абсурдом».

Вороненков и Максакова уехали из России в октябре 2016 года. В декабре того же года Вороненков получил украинское гражданство. В феврале 2017 года он рассказал, что эмигрировал из РФ из-за преследования со стороны ФСБ, назвал голосование по Крыму в Госдуме незаконным, а также дал показания по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича. После этого Следственный комитет РФ объявил Вороненкова в розыск по делу о рейдерстве 2011 года.