17:17

Акция оппозиции День воли в центре Минска 25 марта прошла по «жесткому сценарию». Об этом сообщает белорусское издание Tut.by, которое вело трансляцию события.

Издание отметило «жесткие массовые задержания» участников акции, а также журналистов. Только в районе Академии наук, где планировалось начать мероприятие, были задержаны более 50 человек. Задержания происходили на площади Якуба Коласа, площади Победы, на проспекте Независимости.

https://twitter.com/svabodka/status/845622908185690113

В Первомайское РУВД были доставлены 57 правозащитников, сообщило ранее издание «Белорусский партизан». Все они были задержаны в офисе правозащитной организации «Весна». Позднее стало известно, что всех их отпустили. Один человек, пострадавший при задержании, был отправлен в больницу.

В Октябрьское отделение привезли около 60 человек, на троих составили протоколы и отпустили. По данным «Весны», в Заводском РУВД – около 200 задержанных, в отделении Московского района – не менее 60 человек. Организация опубликовала список задержанных, который еще обновляется.

https://twitter.com/asspirin12/status/845624998786056192

Среди журналистов, задержанных милиционерами, – корреспонденты агентства «Белапан», «Би-би-си», «Комсомольской правды», «Белсата», «Нашей нивы».

https://twitter.com/belpartisan/status/845633119516577794

Точное число задержанных на минской акции неизвестно. В правоохранительных органах пока никак не прокомментировали итоги работы милиции. Всего в акции, по предварительным оценкам, приняли участие несколько тысяч человек.

Празднование Дня воли посвящено основанию Белорусской народной республики. Акция была несанкционированной, так как власти Минска предложили провести ее в парке Дружбы народов, на что организаторы акции не согласились и отозвали заявку на мероприятие. Акции в День воли 25 марта прошли и в других белорусских городах – в Гомеле, Витебске, Гродно и Бресте. Только в Гродно и Бресте местная администрация согласовала их проведение.