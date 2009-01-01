18:47

Адвокат Илья Новиков, представляющий интересы фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, опубликовал фотографии неизвестного мужчины, которого следователи приняли за Бученкова на видео о событиях на Болотной площади в мае 2012 года. Фотографии защитник выложил в своем фейсбуке.

https://www.facebook.com/Ilya.S.Novikov/posts/10207286468199774

Как пояснил Новиков, «нашлись четыре фрагмента видео, уже приобщенного к делу, которые следователи проглядели». На них отчетливо виден человек в кепке с зеленым козырьком, который на записи бил полицейских, при этом на нем нет капюшона, мешавшего опознанию и экспертизе.

«Чтобы Дмитрий не получил срок за чужие поступки, нам остается найти того человека с видео, или хотя бы узнать его имя. <> Мы не собираемся помогать властям ловить его физически, не имеем ничего против, если вы сперва предупредите его, а тем более если он сам решится назвать себя. В том числе, если он сделает это из-за границы. Если он не провокатор, а обычный демонстрант, мы сделаем все, чтобы помочь ему получить политубежище», – пояснил адвокат.

Новиков подтвердил, что за сведения об этом человеке предлагается денежная награда – 250 тысяч. «Кто не доверяет мне – может обращаться в редакцию “Новой газеты”, они взялись помочь нам в этом деле», – добавил он. Награду Новиков назначил еще в феврале 2017 года.

Бученков был арестован в декабре 2016 года. Ему предъявлены обвинения по статьям 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и 212 (участие в массовых беспорядках) УК РФ. 17 февраля 2017 года Следственный комитет завершил следствие по делу Бученкова; ожидается, что суд начнется в апреле-мае. В начале марта Бученкова перевели из СИЗО под домашний арест.