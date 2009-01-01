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США ввели санкции в отношении восьми российских организаций за нарушение американского законодательства о нераспространении вооружения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Об этом узнал ТАСС от представителя администрации США.

Уточняется, что под санкции попали «Рособоронэкспорт», 150-й авиационный ремонтный завод, внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт», научно-производственное объединение «Базальт», научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения», Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации и Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

Ранее 24 марта США ввели ограничения против физических и юридических лиц, причастных к передаче ключевых технологий и оружия Ирану, Сирии и КНДР. Сообщалось, что в санкционный список попали 30 иностранных организаций, однако их названия не уточнялись.

Санкции будут действовать в течение двух лет. По закону американские ведомства не могут приобретать продукцию у этих организаций, продавать им оружие и военной технику или предоставлять помощь.

Санкции против «Рособоронэкспорта», а также против АО «Конструкторское бюро приборостроения», компании «Катод», корпорации «НПО машиностроения» и самолетостроительной корпорации «МиГ» США были введены в сентябре 2015 года из-за ситуации на Украине. При этом в декабре 2016 ограничения против «Рособоронэкспорта» были частично ослаблены, чтобы США могли купить оптическое оборудование для самолетов.