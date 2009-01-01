25 марта, 23:25

Турция может провести референдум о целесообразности дальнейшего ведения переговоров о вступлении страны в ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Сейчас мы проводим референдум 16 апреля, после этого мы можем назначить второй о переговорах о вступлении в ЕС и посмотреть, что решит народ», – сказал Эрдоган.

Отношения Анкары с Евросоюзом ухудшились после того, как в Германии и Нидерландах запретили въезд турецким министрам, которые собирались выступить на митингах и призвать поддержать изменения в Конституцию Турции. После этого Эрдоган назвал голландское правительство «фашистами» и «нацистскими наследниками». Он пообещал ввести дипломатические санкции против властей Нидерландов.

Конституционный референдум запланирован в Турции на 16 апреля. На нем будет вынесен вопрос о переходе от парламентской формы правления к президентской республике, отмене должности премьер-министра и реформировании Верховного совета судей и прокуроров. Согласно предлагаемым поправкам президент страны сможет издавать указы, объявлять чрезвычайное положение, назначать министров и распускать парламент.

Переговоры Турции о вступлении в Европейский союз ведутся с 2005 года. В конце ноября 2016-го ЕС решил временно заморозить переговоры из-за «непропорциональной» реакции Анкары на попытку военного переворота в стране в июле 2016 года.