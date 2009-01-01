Сервис Uber приостанавливает испытание автомобилей с автопилотом после того, как в одна из машин попала в ДТП в Аризоне. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя компании.
По данным полиции, пострадавших в аварии нет. ДТП произошло на перекрестке, когда водитель легкового автомобиля при повороте врезался в разработанный Uber самоуправляемый внедорожник Volvo. Отмечается, что авария произошла не по вине автопилота.
Компания временно остановила тестирование самоуправляемых автомобилей в штате Аризона, а также Питтсбурге и Сан-Франциско до выяснения обстоятельств.
В конце 2016 года у компании возник конфликт с властями Калифорнии, в итоге Uber приостановил тестирование беспилотных машин в этом штате. Однако в начале марта компания согласилась зарегистрировать автомобили по правилам Калифорнии.
Uber запустил беспилотные такси в Питтсбурге и Калифорнии в сентябре 2016 года. Сервис использует автомобили Ford и Volvo.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.