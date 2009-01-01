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Сервис Uber приостанавливает испытание автомобилей с автопилотом после того, как в одна из машин попала в ДТП в Аризоне. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

По данным полиции, пострадавших в аварии нет. ДТП произошло на перекрестке, когда водитель легкового автомобиля при повороте врезался в разработанный Uber самоуправляемый внедорожник Volvo. Отмечается, что авария произошла не по вине автопилота.

Компания временно остановила тестирование самоуправляемых автомобилей в штате Аризона, а также Питтсбурге и Сан-Франциско до выяснения обстоятельств.

В конце 2016 года у компании возник конфликт с властями Калифорнии, в итоге Uber приостановил тестирование беспилотных машин в этом штате. Однако в начале марта компания согласилась зарегистрировать автомобили по правилам Калифорнии.

Uber запустил беспилотные такси в Питтсбурге и Калифорнии в сентябре 2016 года. Сервис использует автомобили Ford и Volvo.