Йеменский суд на территории, контролируемой повстанцами-хуситами, заочно приговорил президента страны Мансура Хади к смертной казни за «государственную измену». Об этом пишет Reuters.
Суд Саны вынес аналогичное решение в отношении шести высших должностных лиц государства. В их числе посол Йемена в США Ахмед Авад Бин Мубарака и бывший министр иностранных дел Рияда Ясин.
«Я горжусь тем, что мое имя в этом списке», – написал на своем фейсбуке Бин Мубарак.
Агентство отмечает, что решение контролируемого повстанцами суда может отложить возобновление мирных переговоров между властями и оппозицией.
Повстанцы-хуситы подняли восстание против президента в 2014 году. Мансур Хади бежал в Саудовскую Аравию и попросил у властей этой страны помощи в подавлении восстания. С тех пор саудовские ВВС наносят авиаудары по позициям хуситов в Йемене. По данным Reuters, за время конфликта в стране погибли не менее 10 тысяч человек.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.