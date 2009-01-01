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Йеменский суд на территории, контролируемой повстанцами-хуситами, заочно приговорил президента страны Мансура Хади к смертной казни за «государственную измену». Об этом пишет Reuters.

Суд Саны вынес аналогичное решение в отношении шести высших должностных лиц государства. В их числе посол Йемена в США Ахмед Авад Бин Мубарака и бывший министр иностранных дел Рияда Ясин.

«Я горжусь тем, что мое имя в этом списке», – написал на своем фейсбуке Бин Мубарак.

Агентство отмечает, что решение контролируемого повстанцами суда может отложить возобновление мирных переговоров между властями и оппозицией.

Повстанцы-хуситы подняли восстание против президента в 2014 году. Мансур Хади бежал в Саудовскую Аравию и попросил у властей этой страны помощи в подавлении восстания. С тех пор саудовские ВВС наносят авиаудары по позициям хуситов в Йемене. По данным Reuters, за время конфликта в стране погибли не менее 10 тысяч человек.