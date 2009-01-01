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Компания LG планирует поставить 700 тысяч жидкокристаллических панелей своему конкуренту Samsung в 2017 году. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на данные IHS Markit.

Как отмечает агентство, это может стать первой подобной сделкой между конкурирующими южнокорейскими компаниями.

Ранее Samsung рассчитывала на покупку ЖК-панелей производства Sharp. Однако японская компания отказалась от поставок после того, как вошла в состав тайваньской Hon Hai Precision. По данным Yonhap, в 2016 году Samsung купила 5 млн дисплеев у Sharp, что составляет около 10% спроса южнокорейского производителя.

О переговорах между Samsung и LG стало известно в феврале. Сообщалось, что поставки могут начаться во второй половине 2017 года. Однако, как отмечает представитель Samsung, официальное соглашение еще не подписано.