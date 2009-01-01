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На акции протестов День Воли в Минске были задержаны двое россиян. Список задержанных опубликовала правозащитная организация «Весна».

Согласно данным центра, задержаны Алексей Полихович и Ольга Р., чья фамилия не уточняется. В какое отделение полиции отвезли россиян и были ли они отпущены неизвестно.

Ранее организация «Весна» сообщала о 700 задержанных на митинге в столице Белоруссии. Из них около ста человек остались на ночь в РУВД.

Празднование Дня воли 25 марта было посвящено основанию Белорусской народной республики. Акция не была санкционирована властями. Митинги прошли также в Гомеле, Витебске, Гродно и Бресте. Только в Гродно и Бресте местная администрация согласовала их проведение.

Всего в акции, по предварительным оценкам, приняли участие несколько тысяч человек. Белорусские СМИ отмечали, что на митинге проходили «жесткие массовые задержания».