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В Хабаровске, Владивостоке и Барнауле 26 марта начались митинги «Он нам не Димон», на которых участники призывают к борьбе с коррупцией и расследованию деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Ссылки на трансляции с мероприятий в своем твиттере опубликовал политик Алексей Навальный. Позднее аналогичная акция стартовала в Кемерове.

https://twitter.com/teamnavalny/status/845861092106665984

Во Владивостоке полиция уже задержала несколько участников митинга. Однако еще несколько сотен человек устроили пикет у РОВД, куда увезли задержанных.

https://twitter.com/teamnavalny/status/845863616268161025

«ОВД-Инфо» также сообщает, что в Южно-Сахалинске на антикоррупционном митинге задержали минимум пятерых. Позднее стало известно о девятерых задержанных, среди которых – один из организаторов мероприятия.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Навального в начале марта опубликовал расследование, посвященное тайным активам Медведева. Как утверждают в ФБК, глава правительства приобрел их на «взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах.

Как сообщал Навальный 25 марта, акции против коррупции готовы проводить 84 российских города. Сам он подал заявку на шествие в Москве. Сначала власти города отказали политику в проведении митинга на Тверской улице, не предложив альтернативной площадки, однако позднее предложили провести акцию в Люблино или в Сокольниках. Навальный от этого отказался и заявил, что после первого ответа из московской мэрии считает митинг на Тверской согласованным. Управление МВД по Москве 23 марта попросило жителей Москвы не участвовать в несогласованной акции. В Кремле призывы Навального выходить на несогласованный митинг сочли провокацией.