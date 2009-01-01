10:58

Власти США и Великобритании ограничили провоз в самолетах электронных устройств в том числе из-за того, что спецслужбы раскрыли план террористов заложить взрывчатку в муляж iPad. Об этом 26 марта пишет The Guardian со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, с помощью начиненного взрывчаткой планшета заговорщики намеревались взорвать самолет. Другие подробности секретного плана – возможная дата теракта и страна, где он мог произойти, – не раскрываются.

Как указывает газета, раскрытый план террористов подтвердил опасения спецслужб, что боевики постоянно ищут новые пути для совершения преступлений. Однако, как отмечает The Guardian, странно, что недавние ограничения, введенные США и Великобританией, касаются разных стран.

Британские власти ввели ограничения на провоз в ручной клади телефонов, ноутбуков или планшетов на прямых рейсах из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии. Меры затронули маршруты британских перевозчиков – British Airways, EasyJet, Jet2, Monarch, Thomas Cook и Thomson, а также еще восьми зарубежных компаний.

В свою очередь, американские власти запретили провозить в ручной клади любую технику, кроме мобильных телефонов и медицинских приборов, если речь идет о рейсах из десяти аэропортов восьми стран – Иордании, Египта, Турции, Саудовской Аравии, Марокко, Катара, Кувейта и ОАЭ.