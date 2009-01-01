13:21

Московская полиция начала задерживать возле станции метро Тверская предполагаемых участников антикоррупционной акции «Он нам не Димон», которая должна пройти в центре столицы днем 26 марта. Об этом сообщает «Грани.ру».

https://twitter.com/GraniTweet/status/845942277356883968

По свидетельствам очевидцев, задержания также идут возле станции метро Белорусская. Ранее сообщалось, что к станциям Белорусская, Маяковская, Тверская стянуты автозаки и усилены полицейские наряды.

https://twitter.com/styazshkin/status/845945184307363840

Митинг был организован Алексеем Навальным с целью заставить российские власти начать расследование деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Поводом для расследования является доклад Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), опубликованный в начале марта. В нем ФБК рассказал о тайных активах главы правительства, которые тот приобрел на «взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах.

Заявку на проведение акции Навальный подал 14 марта, но столичная администрация не разрешила проводить мероприятие. Сам политик счел акцию согласованной, так как сначала администрация города не предложила ему альтернативного варианта по месту проведения митинга.

В свою очередь, в МВД попросили москвичей отказаться от участия в несогласованной акции. В Кремле призывы Навального выходить на несогласованный митинг сочли провокацией.

Ранее 26 марта митинги «Он нам не Димон» прошли (и до сих пор идут) в десятках российских городов, в том числе в Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, Чите, Екатеринбурге, Омске, Томске, Челябинске, Чите, Барнауле, Хабаровске. Всего, по данным Навального, аналогичные акции готовы были проводить около ста городов РФ.