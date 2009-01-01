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13:43
Ну и в Питере решили не отставать от Москвы, людей задерживают до акции.
https://twitter.com/merr1k/status/845947961943248896?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fzona.media%2Fonline%2F2017%2F26%2F03%2Fnedimon
13:41
Что сейчас происходит на Пушкинской площади
https://twitter.com/mynameisphiIipp/status/845947493212962817
13:41
В Питере уже вышел НОД, классика.
13:34
Возле Белорусской задержали уже десять человек
13:29
Как важно знать законы
13:27
Задерживают не только на «Тверской», но и на «Белорусской» https://twitter.com/cornuell/status/845944863749292032
13:20
А вот и Москве начались задержания.
13:15
13:12
Что происходит в Москве: ведущий онлайна сам 20 минут назад вышел из метро «Охотный ряд», видел такое. На Манежкой площади много телевизионных фургонов, один автозак стоит в самом начале Тверской, еще несколько полицейских автобусов ездят по Тверской туда-сюда, много грузовиков городских служб (их тоже отправили слоняться по улице).
13:07
Покажем несколько фотографий об акциях.
https://twitter.com/KBezrukov/status/845907698273210368
Тысячи людей вышли в Новосибирске, Томске, Красноярске, Иркутске.
https://twitter.com/Megerra/status/845899006307975169
https://twitter.com/mediazzzona/status/845907366688247808
13:00
Показательный момент: вот топ «Яндекса». Про митинги – ничего.
12:58
К этому моменту акции протеста прошли уже в десятках российских городов (всего было заявлено 97 городов). Началось все с Владивостока, где она была особенно массовой. Там задержали десятки человек, а организатору митинга уже выписали 15 суток ареста. Вот видео, на котором все прекрасно видно: много людей, пятеро полицейских задерживают демонстранта, все как обычно. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oKM5wBiK4tI
12:54
Всем привет! По всей России проходят митинги «Он нам не Димон»: в большинстве случаев формально они заявлены под другими названиями, но суть остается прежней. Инициатор акций – политик Алексей Навальный, повод – отсутствие реакции на расследование Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» Дмитрия Медведева. Акция несогласованная, возможны массовые задержания.
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