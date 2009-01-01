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13:43

Ну и в Питере решили не отставать от Москвы, людей задерживают до акции.

https://twitter.com/merr1k/status/845947961943248896?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fzona.media%2Fonline%2F2017%2F26%2F03%2Fnedimon

13:41

Что сейчас происходит на Пушкинской площади

https://twitter.com/mynameisphiIipp/status/845947493212962817

13:41

В Питере уже вышел НОД, классика.

https://twitter.com/ars_ves/status/845948601788481536

13:34

Возле Белорусской задержали уже десять человек

https://twitter.com/styazshkin/status/845945184307363840

13:29

Как важно знать законы

https://twitter.com/ilya_shepelin/status/845932812998000640

13:29

https://twitter.com/mynameisphiIipp/status/845945458769977344

13:27

Задерживают не только на «Тверской», но и на «Белорусской» https://twitter.com/cornuell/status/845944863749292032

13:25

https://twitter.com/GraniTweet/status/845943949877563392

13:20

А вот и Москве начались задержания.

https://twitter.com/GraniTweet/status/845942277356883968

13:18

https://twitter.com/t_felg/status/845941437208444928

13:15

Как передает «Медиазона», у метро «Тверская» «очень много полицейских и дружинников». На площади Тверской заставы также куча омоновцев и спецтехника, сообщает шеф-продюсер «Дождя» Маргарита Журавлева.

13:12

Что происходит в Москве: ведущий онлайна сам 20 минут назад вышел из метро «Охотный ряд», видел такое. На Манежкой площади много телевизионных фургонов, один автозак стоит в самом начале Тверской, еще несколько полицейских автобусов ездят по Тверской туда-сюда, много грузовиков городских служб (их тоже отправили слоняться по улице).

13:07

Покажем несколько фотографий об акциях.

https://twitter.com/KBezrukov/status/845907698273210368

Тысячи людей вышли в Новосибирске, Томске, Красноярске, Иркутске.

https://twitter.com/Megerra/status/845899006307975169

https://twitter.com/mediazzzona/status/845907366688247808

https://twitter.com/Vorewig/status/845902000453758976

13:00

Показательный момент: вот топ «Яндекса». Про митинги – ничего.

12:58

К этому моменту акции протеста прошли уже в десятках российских городов (всего было заявлено 97 городов). Началось все с Владивостока, где она была особенно массовой. Там задержали десятки человек, а организатору митинга уже выписали 15 суток ареста. Вот видео, на котором все прекрасно видно: много людей, пятеро полицейских задерживают демонстранта, все как обычно. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oKM5wBiK4tI

12:54

Всем привет! По всей России проходят митинги «Он нам не Димон»: в большинстве случаев формально они заявлены под другими названиями, но суть остается прежней. Инициатор акций – политик Алексей Навальный, повод – отсутствие реакции на расследование Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» Дмитрия Медведева. Акция несогласованная, возможны массовые задержания.