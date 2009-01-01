К этому моменту акции протеста прошли уже в десятках российских городов (всего было заявлено 97 городов). Началось все с Владивостока, где она была особенно массовой. Там задержали десятки человек, а организатору митинга уже выписали 15 суток ареста. Вот видео, на котором все прекрасно видно: много людей, пятеро полицейских задерживают демонстранта, все как обычно. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oKM5wBiK4tI