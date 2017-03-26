13:17

В ночном клубе Cameo Night Club в Цинциннати (штат Огайо) произошла стрельба. Как сообщает CNN, один человек убит, еще 14 ранены, некоторые – тяжело.

Полиция в связи с инцидентом никого не задержала, но ведет опрос свидетелей. Полицейские также подозревают, что стрелявших было несколько.

https://twitter.com/WLWT/status/845916890144886784?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fstorify.com%2Fcmgnationalnews%2Fcincinnati-nightclub-shooting-what-we-know-now%2Fembed%3Fheader%3Dnone%26border%3Dfalse

Мотивы тех, кто начал стрелять по посетителям клуба, неизвестны. Сотрудники полиции пока не рассматривают произошедшее как теракт.

Заметка дополняется.