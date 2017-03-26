14:19

Московская полиция задержала Алексея Навального, организатора антикоррупционного митинга «Он нам не Димон». Об этом сообщает в твиттере директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов.

https://twitter.com/rrubanov/status/845958312617226240

Рубанов написал, что автозак, куда посадили Навального, заблокирован людьми и не может уехать.

https://twitter.com/rrubanov/status/845960119141744640

Ранее полицейские начали задерживать участников акции возле станций Белорусская, Маяковская, Тверская. Только у Белорусской были задержаны не менее десяти человек.

Митинги «Он нам не Димон» прошли (и до сих пор идут) в десятках российских городов. На многих из них прошли задержания, так, несколько десятков человек были задержаны во Владивостоке; задержания прошли также в Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, Чите, Екатеринбурге.

Многочисленные митинги (во многих городах не согласованные местными властями) прошли также в Омске, Томске, Иркутске, Красноярске, Челябинске, Екатеринбурге, Чите, Барнауле, Хабаровске. Всего, по данным Навального, аналогичные акции готовы были проводить около ста городов РФ.

Цель митингов – борьба с коррупцией и расследование деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. ФБК в начале марта опубликовал расследование, посвященное тайным активам Медведева, среди которых яхты, особняки, элитные земельные участки и винодельни. В ФБК утверждали, что он купил их на «взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах премьера.

Навальный подал заявку на проведения митинга и шествия в Москве 14 марта. Столичные власти отказались разрешить мероприятие, но сам политик считает акцию согласованной, так как сначала администрация города не предложила ему альтернативного варианта по месту проведения митинга. В МВД предупредили москвичей отказаться от участия в несогласованной акции. В Кремле призывы Навального выходить на несогласованный митинг сочли провокацией.