15:21

Полиция Москвы задержала более 130 человек на антикоррупционном митинге «Он нам не Димон», проходящем в центре столицы. Об этом в твиттере сообщает «ОВД-Инфо». Ранее сайт проекта перестал функционировать из-за DDos-атаки.

https://twitter.com/OvdInfo/status/845971730036346880

Среди задержанных, в том числе, организатор акции политик Алексей Навальный. Как сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, до сих пор связи с ним нет, неизвестно, в какое отделение полиции его увезли.

Задержания на митинге продолжаются, к Пушкинской площади стягиваются сотрудники ОМОНа и автозаки. Наблюдатели из группы ОГОН сообщили, что на Охотном ряду выстраивают заграждения. Движение выше Пушкинской площади прекратилось, полицейские не пускают людей в район памятника.

https://twitter.com/OgonWatch/status/845974001407217664

Полиция также эвакуировала бизнес-центр «Омега-плаза» по адресу Ленинская Слобода, 19 после сообщения об угрозе взрыва, передает «Иинтерфакс». Из здания выведены более 500 человек. В этом бизнес-центре находится основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

ФБК в начале марта опубликовал расследование, посвященное тайным активам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, среди которых яхты, особняки, элитные земельные участки и винодельни. В ФБК утверждали, что он купил их на «взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах премьера.