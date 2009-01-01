В несанкционированной акции оппозиции, проходящей в центре Москвы, принимают участие около 7–8 тысяч человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Как уточнили в пресс-службе, речь идет о Тверской улице и «прилегающих территориях». Кроме того, в полиции устанавливают, кто распылил газ на Пушкинской площади во время мероприятия.
Ранее «ОВД-Инфо»сообщило, что на митинге «Он нам не Димон» задержаны уже более 130 человек, и полиция продолжает сажать людей в автозаки. Среди задержанных – организатор акции политик Алексей Навальный.
https://twitter.com/OgonWatch/status/845984408960143360
Навальный подал заявку на антикоррупционный митинг в Москве в середине марта. Столичные власти не разрешили проведение мероприятия, однако сам политик считает акцию согласованной, так как изначально администрация города не предложила ему альтернативного варианта по месту проведения митинга.
В свою очередь, в МВД заранее попросили москвичей отказаться от участия в несогласованной акции. В Кремле призывы Навального выходить на несогласованный митинг сочли провокацией.
Ранее 26 марта митинги «Он нам не Димон» прошли (и до сих пор идут) в десятках российских городов, в том числе в Санкт-Петербурге. Всего, по данным Навального, аналогичные акции готовы были проводить около ста городов РФ.
Митинги и шествия проводятся, чтобы заставить правительство начать расследование деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в связи с докладом Фонда борьбы с коррупцией. ФБК опубликовал документ в начале марта, рассказав о тайных активах Медведева, которые тот, по данным ФБК, купил на «взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах.
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