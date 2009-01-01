16:37

Политик Алексей Навальный будет привлечен к ответственности за нарушение правил проведения митингов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московской полиции.

«В настоящее время он доставлен для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ», – уточнили в пресс-службе.

О какой части указанной статьи идет речь, неизвестно. В зависимости от этого Навальному может грозить наказание от штрафа и обязательных работ до административного ареста.

Заметка дополняется.