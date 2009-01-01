В России 26 марта прошли митинги против коррупции. Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о «тайной империи» Дмитрия Медведева.
Самого Навального задержали в первые минуты митинга. На него составили протокол о нарушении правил проведения массовых мероприятий, ему может грозить наказание от штрафа до административного ареста.
Фото: Maxim Shemetov / Reuters
За первый час-полтора в Москве задержали до 150 человек. Задерживали довольно жестко.
Фото: Maxim Shipenkov / EPA
Сколько полиции вывели на улицы Москвы – неизвестно. Все говорят «очень много».
Фото: Maxim Shipenkov / EPA
Москва, Пушкинская площадь. Полиция оценила число участников московского митинга 7–8 тысяч, обычно их расчеты нужно умножать на два, если не на три.
Фото: Антон Новодережкин /ИТАР-ТАСС
Момент задержания Навального, его сторонники затем окружили автозак и требовали отпустить оппозиционера.
Евгений Фельдман / Кампания Алексея Навального
И претаскивали машины на проезжую часть, чтобы перегородить дорогу автозака
Фото: Maxim Shipenkov / EPA
Еще к вопросу о численности, которую дает московская полиция.
Фото: Евгений Фельдман / Кампания Алексея Навального
Кажется, кроссовки новый символ российского протеста.
Фото: Евгений Фельдман / Кампания Алексея Навального
Демонстрант в полицейском автобусе. Москва
Фото: Евгений Фельдман / Кампания Алексея Навального
Во Владивостоке тоже митинг и тоже задержания. И тоже не самые вежливые.
Фото: Yuri Maltsev / Reuters
Владивостокчане подготовились: ростовая кукла Медведева в красивых ботинках.
Фото: Yuri Maltsev / Reuters
Новосибирск.
Фото: Алексей Кряжев / РИА Новости
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