Полиция задержала всех сотрудников офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом в твиттере сообщил Алексей Навальный.
Директор ФБК Роман Рубанов написал, что его задержали, так как он «мешал эвакуации». Сейчас его везут в ОВД Даниловский. Туда же, предположительно, отправили всех других сотрудников ФБК.
Рубанов отметил, что в офисе фонда сейчас идут следственные действия по 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
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