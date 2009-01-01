16:56

Полиция задержала всех сотрудников офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом в твиттере сообщил Алексей Навальный.

Директор ФБК Роман Рубанов написал, что его задержали, так как он «мешал эвакуации». Сейчас его везут в ОВД Даниловский. Туда же, предположительно, отправили всех других сотрудников ФБК.

Рубанов отметил, что в офисе фонда сейчас идут следственные действия по 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).