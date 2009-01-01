17:04

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) ведутся следственные действия по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Об этом сообщил в твиттере директор ФБК Роман Рубанов.

https://twitter.com/rrubanov/status/845998323488243713

Ранее все сотрудники фонда были задержаны. Рубанов заявил, что его задержали, так как он «мешал эвакуации», и везут в ОВД Даниловский. Туда же отправили и остальных сотрудников ФБК.

Днем полиция эвакуировала бизнес-центр «Омега-плаза» по адресу Ленинская Слобода, 19 после сообщения об угрозе взрыва. В этом бизнес-центре находится офис ФБК.

https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/846001465185460226

До этого был задержан основатель ФБК Алексей Навальный. В московской полиции рассказали, что на него составлен протокол по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение правил проведения митингов). В зависимости от части этой статьи политику грозит наказание от штрафа и обязательных работ до административного ареста.

Навальный был задержан на Триумфальной площади 26 марта на антикоррупционном митинге. Акция не была согласована столичными властями, однако Навальный посчитал иначе, так как в изначальном ответе на его заявку администрация города не предложила ему альтернативного варианта по месту проведения митинга.

Ранее 26 марта антикоррупционные акции прошли (и до сих пор идут) в десятках российских городов. В Москве полиция задержала более 200 участников шествия, по другим данным – 385 человек.