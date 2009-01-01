17:32

Число задержанных участников несанкционированной акции в Москве на 17:00 мск 26 марта превысило 500 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах столицы.

По данным агентства, задержанных доставляют в разные московские ОВД. Собеседник агентства допустил, что в отношении большинства из них будут составлены протоколы по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение правил проведения митингов), и после беседы их отпустят из отделений полиции.

Днем 26 марта на Триумфальной площади был задержан Алексей Навальный, организатор антикоррупционного митинга «Он нам не Димон». В полиции сообщили, что него составлен протокол по статье 20.2 КоАП РФ, в зависимости от части этой статьи политику грозит наказание от штрафа и обязательных работ до административного ареста.

Среди задержанных также – все сотрудники основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), они отправлены в ОВД Даниловский. В офисе ФБК ведутся следственные действия по статье об экстремизме (282 УК РФ).

Поводом для митинга в центре Москвы стало расследование ФБК, опубликованное в начале марта. Оно посвящено тайным активам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, среди которых яхты, особняки, элитные земельные участки и винодельни. В ФБК утверждали, что он купил их на «взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах премьера.

Акции с призывами расследовать деятельность Медведева и пресечь коррупцию в правительстве прошли 26 марта в нескольких десятках российских городов. На них также прошли задержания, но не такие массовые, как в Москве.

По оценкам полиции, общее число участников несанкционированной акции составило 7–8 тысяч. Однако очевидцы сообщают, что в шествиях в центре Москвы участвовали не менее 15 тысяч человек.