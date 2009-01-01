18:08

Батальон военной полиции из Чечни, отправленный в Сирию, вернулся на родину после трехмесячной командировки в Алеппо. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на митинге в честь возвращения подразделения в военном городке Ханкала, передает ТАСС.

Кадыров отметил, что чеченские военные успешно выполнили поставленные перед ними задачи и вернулись без потерь.

«Вы осуществляли охрану военных объектов, обеспечивали безопасность мирного населения Сирии в ходе проведения гуманитарных акций, поддерживали общественный порядок на улицах и площадях Алеппо. Это стало важным вкладом в налаживании мирной жизни в Сирии», – подчеркнул Кадыров.

На церемонии Кадырову была вручена медаль «За заслуги в обеспечении законности и правопорядка». Ее вручил начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ Владимир Ивановский.

Заметка дополняется.