Полиция во время антикоррупционного митинга в Москве «действовала безукоризненно», заявили «Интерфаксу» в московской мэрии.
«Полиция проявила себя безукоризненно. Сотрудники действовали грамотно, профессионально. Они справились со своей задачей – обеспечили безопасность при таком скоплении людей на достаточно ограниченном участке», – сказал агентству глава департамента безопасности Москвы Владимир Черников.
Говоря о задержаниях, Черников отметил, что полицейские «отвечали на противодействие в их адрес».
«Не надо забывать, что мероприятие не было санкционировано, и все работали четко, объясняя людям, что собираться не надо. Были провокаторы, которые специально ситуацию подогревали», – полагает чиновник.
Как передает «Дождь», в Москве на акции «Он нам не Димон» задержано рекордное количество людей.
https://twitter.com/tvrain/status/846013437012533248
По последним данным проекта «ОВД-Инфо», на которые ссылается телеканал, задержаны больше 600 человек. Сайт самого проекта недоступен в течение всего дня.
В 97 городах России 26 марта проходят антикоррупционные митинги, Republic ведет онлайн-трансляцию. Акции согласованы не везде, в том числе не дала разрешения на шествие московская мэрия.
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