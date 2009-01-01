17:59

Полиция во время антикоррупционного митинга в Москве «действовала безукоризненно», заявили «Интерфаксу» в московской мэрии.

«Полиция проявила себя безукоризненно. Сотрудники действовали грамотно, профессионально. Они справились со своей задачей – обеспечили безопасность при таком скоплении людей на достаточно ограниченном участке», – сказал агентству глава департамента безопасности Москвы Владимир Черников.

Говоря о задержаниях, Черников отметил, что полицейские «отвечали на противодействие в их адрес».

«Не надо забывать, что мероприятие не было санкционировано, и все работали четко, объясняя людям, что собираться не надо. Были провокаторы, которые специально ситуацию подогревали», – полагает чиновник.

Как передает «Дождь», в Москве на акции «Он нам не Димон» задержано рекордное количество людей.

https://twitter.com/tvrain/status/846013437012533248

По последним данным проекта «ОВД-Инфо», на которые ссылается телеканал, задержаны больше 600 человек. Сайт самого проекта недоступен в течение всего дня.

В 97 городах России 26 марта проходят антикоррупционные митинги, Republic ведет онлайн-трансляцию. Акции согласованы не везде, в том числе не дала разрешения на шествие московская мэрия.