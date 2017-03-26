На несанкционированной акции оппозиции в центре Москвы были задержаны более 700 человек. Такие данные приводит «ОВД-Инфо», которое ведет список задержанных по разным столичным ОВД.
В свою очередь, в пресс-службе московской «Интерфаксу» заявили о «порядка 500» задержанных участников акции. Как добавил представитель МВД, сейчас они доставлены в территориальные подразделения полиции для составления протоколов об административных правонарушениях.
Телеканал «Дождь» отметил, что число задержанных на московском митинге – рекордное, больше, чем было задержано на Болотной площади в 2012 году.
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