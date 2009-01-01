19:04

Алексей Навальный будет задержан до решения суда по его делу, которое должно быть принято 27 марта. Об этом сообщила в твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/846026930377949184

Ярмыш также сообщила, что задержанным сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вменяется статья 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотрудникам госорганов). Всего задержаны 17 сотрудников фонда, которые были отправлены в ОВД Даниловское.

Там же, по словам Ярмыш, находится руководитель штаба Навального Леонид Волков, которому вменяют статью об экстремизме (282 УК РФ). Ранее сообщалось, что по этой статье в офисе ФБК ведутся следственные действия.

Навальный был задержан днем 26 марта на Триумфальной площади. Позднее в полиции сообщили, что на него составлен протокол по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение правил поведения на митингах). В зависимости от части этой статьи Навальному грозит наказание от штрафа и обязательных работ до административного ареста.

Сотрудники ФБК и Навальный были задержаны из-за проходившей в Москве акции «Он нам не Димон», участники которого требуют расследовать деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Акция не была согласована столичными властями. Поводом для нее стало расследование ФБК, опубликованное в начале марта, посвященное тайным активам Медведева, которые, как утверждают в ФБК, он купил их на «взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах.