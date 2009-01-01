Полиция арестовала еще одного подозреваемого в причастности к теракту в Лондоне. Об этом говорится на сайте Скотленд-Ярда.
Речь идет о 30-летнем мужчине, его задержали в Бирмингеме 26 марта «по подозрению в подготовке террористических актов». Также под стражей находятся 58-летний мужчина и 32-летняя женщина.
Всего, следует из сообщения, полиция в рамках расследования арестовала двенадцать человек, девятерых из них позже отпустили «без дальнейший возбуждения дел».
22 марта на Вестминстерском мосту автомобиль врезался в толпу людей, после чего водитель с ножом напал на полицейского, охранявшего парламент Великобритании. В результате погибли четыре человека, сам нападавший был застрелен.
Ответственность за теракт на себя взяло «Исламское государство». Нападавшим оказался Халид Масуд, родившийся в 1964 году в графстве Кент. Мосуд ранее привлекался к уголовной ответственности, но был осужден за преступления, связанные с терроризмом.
Как заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, спецслужбы ранее следили за Масудом, но прекратили наблюдение, так как решили, что он не опасен.
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