20:25

Полиция арестовала еще одного подозреваемого в причастности к теракту в Лондоне. Об этом говорится на сайте Скотленд-Ярда.

Речь идет о 30-летнем мужчине, его задержали в Бирмингеме 26 марта «по подозрению в подготовке террористических актов». Также под стражей находятся 58-летний мужчина и 32-летняя женщина.

Всего, следует из сообщения, полиция в рамках расследования арестовала двенадцать человек, девятерых из них позже отпустили «без дальнейший возбуждения дел».

22 марта на Вестминстерском мосту автомобиль врезался в толпу людей, после чего водитель с ножом напал на полицейского, охранявшего парламент Великобритании. В результате погибли четыре человека, сам нападавший был застрелен.

Ответственность за теракт на себя взяло «Исламское государство». Нападавшим оказался Халид Масуд, родившийся в 1964 году в графстве Кент. Мосуд ранее привлекался к уголовной ответственности, но был осужден за преступления, связанные с терроризмом.

Как заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, спецслужбы ранее следили за Масудом, но прекратили наблюдение, так как решили, что он не опасен.