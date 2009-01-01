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Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после нанесения тяжелых травм одному из полицейских во время митинга «Он нам не Димон» в Москве. Об этом «Интерфаксу» сообщила представитель московского главка СК Юлия Иванова.

«Сегодня в центре Москвы 33-летнему полицейскому, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, в том числе по осуществлению охраны общественного порядка, неизвестные лица умышленно нанесли множественные удары неустановленным предметом в область головы», – заявила она.

По словам Ивановой, дело возбудили по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы.

В МВД Санкт-Петербурга «Интерфаксу» также опровергли сообщения о гибели полицейского во время акций протеста в городе.

«Информация о гибели полицейского во время обеспечения общественного порядка на акции протеста в Санкт-Петербурге не соответствует действительности», – сказал собеседник агентства.

Ранее, по информации «ОВД-Инфо», на митинге в Москве задержали более 700 человек.

По оценкам МВД, в акции в центре Москвы приняли участие 7–8 тысяч человек. Однако по свидетельствам очевидцев, на митинг вышли не менее 15 тысяч человек.

Протестные акции начались после расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) об активах премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Как следует из доклада, глава правительства приобрел их на «взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах.

Акции против коррупции прошли 26 марта в нескольких десятках российских городов.