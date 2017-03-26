На митинге оппозиции в центре Москвы задержали 860 человек. Это следует из данных «ОВД-Инфо», которое ведет список задержанных по разным столичным ОВД.
Ранее сообщалось о 700 задержанных.
В свою очередь, в пресс-службе московской полиции «Интерфаксу» заявили о «порядка 500» задержанных участников акции.
Как уточнял «Дождь», на московском митинге задержали больше людей, чем на Болотной площади в 2012 году.
По официальным данным, в акции в центре Москвы участвовали 7–8 тысяч человек. Но по словам очевидцев, на митинге присутствовали не менее 15 тысяч человек.
Поводом для акции стало расследование Фонда борьбы с коррупцией, посвященное тайным активам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В докладе ФБК говорится, что глава правительства приобрел их на «взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах.
Акции с призывами расследовать деятельность Медведева и пресечь коррупцию в правительстве прошли 26 марта в нескольких десятках российских городов. На них также прошли задержания, но не такие массовые, как в Москве.
Заметка дополняется.
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