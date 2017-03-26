22:22

Все задержанные сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проведут ночь в отделе полиции. Об этом одна из задержанных рассказала «Медузе».

Сотрудников задержали днем 26 марта, а в офисе ФБК позднее велись следственные действия по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Уточняется, что в офисе также устроили обыск.

Ночь под стражей также проведет ранее задержанный в центре Москвы глава ФБК Алексей Навальный. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш уточняла, что политику вменяют статью 20.2.2 часть 1 (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере 10–300 тысяч рублей, или обязательные работы 100–200 часов, или административный арест на срок 15–30 суток.

Суд по делу Навального состоится утром 27 марта.

Сотрудники ФБК и Навальный были задержаны из-за проходившей в Москве несогласованной акции «Он нам не Димон», участники которого требуют расследовать активы премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, полученные в результате «преступной схемы». Акцию не согласовали со столичными властями.