26 марта, 23:55

На протестной акции «Он нам не Димон», по данным «ОВД-Инфо», полиция задержала 933 человека.

Отмечается, что задержанных допрашивают следователи.

Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявлял, что во время митинга в Москве задержали «около 600» человек.

По информации «Дождя», на московском митинге задержали больше людей, чем на Болотной площади в 2012 году.

В ОВД, кроме того, находятся все сотрудники ФБК за исключением директора фонда Романа Рубанова. Как и глава ФБК Алексей Навальный, они проведут в отделении полиции ночь. Утром по их делам состоятся суды.

Сотрудникам ФБК вменяется статья 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Навальному – статью 20.2.2 часть 1 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Следственный комитет также возбудил уголовное дело по факту нанесения травмы полицейскому во время митинга.

26 марта во многих города России прошли организованные ФБК митинги против коррупции. Большинство из них, включая московскую, были несогласованны.

Заметка дополняется.