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Помощник президента Владимира Путина Игорь Щеголев назвал «здравым» предложение замедлять доступ к сайтам интернет-компаний, нарушающим российское законодательство. Об этом он рассказал РБК.

Если в качестве одной из мер [чтобы убедить компании исполнять постановления российских судов и госорганов] будет признано возможным и целесообразным замедление трафика, то это, может быть, отрезвит мировых гигантов, которые всячески стремятся злоупотреблять своим монопольным положением на нашем рынке и не спешат исполнять решения российских властей, – заявил Щеголев.

Он также уточнил, что замедление негативно отразится на сервисах, а не на пользователях, так как у людей, по словам Щеголева, появится возможность «работать с аналогичными сервисами российских компаний».

Как ранее писали «Ведомости», весной в законодательство могут внести соответствующие поправки, согласно которым доступ к сайтам компаний, не выполняющих российские законы, будет искусственно замедляться.

Отмечалось, что это относится, прежде всего, к зарубежным компаниям, ссылающимся на то, что они подчиняются законам стран, в которых зарегистрированы.

Также сообщалась, что инициатива появилась после дела ФАС против Google.