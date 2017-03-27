Помощник президента Владимира Путина Игорь Щеголев назвал «здравым» предложение замедлять доступ к сайтам интернет-компаний, нарушающим российское законодательство. Об этом он рассказал РБК.
Если в качестве одной из мер [чтобы убедить компании исполнять постановления российских судов и госорганов] будет признано возможным и целесообразным замедление трафика, то это, может быть, отрезвит мировых гигантов, которые всячески стремятся злоупотреблять своим монопольным положением на нашем рынке и не спешат исполнять решения российских властей, – заявил Щеголев.
Он также уточнил, что замедление негативно отразится на сервисах, а не на пользователях, так как у людей, по словам Щеголева, появится возможность «работать с аналогичными сервисами российских компаний».
Как ранее писали «Ведомости», весной в законодательство могут внести соответствующие поправки, согласно которым доступ к сайтам компаний, не выполняющих российские законы, будет искусственно замедляться.
Отмечалось, что это относится, прежде всего, к зарубежным компаниям, ссылающимся на то, что они подчиняются законам стран, в которых зарегистрированы.
Также сообщалась, что инициатива появилась после дела ФАС против Google.
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