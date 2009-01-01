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Из офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) во время обысков выносят технику. Об этом в твиттере сообщает пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/846115235790553088

Член фонда Дмитрий Масальский уточняет, что сам офис опечатали и «не пропускают даже к двери».

https://twitter.com/DVM911/status/846114900711800838

Ранее стало известно, что все задержанные сотрудники ФБК проведут ночь в полиции, а суд по их делам пройдет утром 27 марта. Им вменяется статья 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Глава ФБК Алексей Навальный также проведет ночь под стражей. Политики инкриминируют статью 20.2.2 часть 1 (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Суд по делу, как и у остальных, начнется утром 27 марта.

Полиция отпустила из ОВД только директора фонда Романа Рубанова.

Сотрудников ФБК задержали днем 26 марта из-за проходившей в Москве акции «Он нам не Димон», участники которого требуют расследовать деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.