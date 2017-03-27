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В Москве на протестной акции «Он нам не Димон» полиция задержала 1030 человек, следует из данных «ОВД-Инфо».

Отмечается, что как минимум 120 человек еще находятся в ОВД.

По информации «ОВД-Инфо», большинство выпущенных из отделения людей оформляли по статье 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Статья предусматривает штраф до 20 тысяч рублей.

Следственный комитет также возбудил уголовное дело по факту нанесения физической травмы полицейскому. Как пишет «ОВД-Инфо», в связи с этим задержанных как минимум в 22 ОВД допрашивали следователи.

Как сообщали очевидцы, в Москве на митинг вышли не менее 15 тысяч человек. МВД заявляло о 7–8 тысячах, в ФБК говорили о 20–25 тысячах.

«Дождь» добавлял, что число задержанных на митинге – рекордное, больше, чем было задержано на Болотной площади в 2012 году.

Ночь в ОВД проведут все сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (кроме директора фонда Романа Рубанова), включая основателя ФБК Алексея Навального.

Утром 27 марта по их административным делам будет суд.