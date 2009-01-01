Вашингтон «озабочен» задержанием в Москве политика Алексея Навального, пишет Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Марка Тонера.
Тонер также заявил, что США «осуждают» задержание сотен протестующих в России и призывают «немедленно» отпустить мирных демонстрантов.
26 марта почти в ста городах России прошли митинги против коррупции. Протестующие требовали расследовать деятельность премьер-министра России Дмитрия Медведева. Ранее Фонд борьбы с коррупцией выпустил материал, в котором обвинил Медведева в присвоении себе 70 млрд рублей через «преступную схему».
По оценке ФБК, в Москве на улицы вышли 25–30 тысяч человек. Очевидцы сообщали о 10–15 тысячах. Данные МВД говорят о 7–8 тысячах участников. Акцию не согласовали. и во время митинга задержали более тысячи человек, включая основателя ФБК Алексея Навального.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.