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Росреестр подал иск к МГУ с целью признать незаконным строительство на территории университета жилых комплексов «Шуваловский» и Dominion. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, два года назад управление Росреестра по Москве обнаружило, что в 2008 году компания «Интеко» построила два ЖК («Шуваловский» и Dominion) на 122 гектарах земли, принадлежащих МГУ и предназначенных для нового комплекса зданий университета.

«Интеко» тогда владела Елена Батурина, а соответствующее постановление в 2004 году подписал ее муж – Юрий Лужков.

По условиям контракта, пишет газета, «Интеко» освобождалось от создания инженерной инфраструктуры, но взамен финансировало строительство новой библиотеки и других объектов МГУ.

Как отмечает издание, «Интеко» собиралось инвестировать в проекты ЖК до $1 млрд. Более того, Батурина зарезервировала две квартиры в «Шуваловском» для своих дочерей на случай их поступления в МГУ.

Из обнародованных материалов суда следует, что Росреестр потребовал от МГУ «устранить нарушения» к сентябрю 2016 года, тем самым фактически предписал снести комплексы, уточняет «Коммерсантъ».

Дело о нецелевом использовании земли дошло до кассационной инстанции арбитражного суда, который отправил его на повторное рассмотрение, мотивировав свое решение тем, что нижестоящие суды «проигнорировали» возможность жилищного строительства на спорном участке.

По словам юристов МГУ, в 2011 году мэрия признала, что на спорном участке можно размещать не только учебные, но и жилые объекты.

Тем не менее, пишет издание, МГУ пока не предоставил документов, доказывающих что на участке возможно жилищное строительство. Если университет не сможет доказать легитимность стройки, то в худшем случае чиновники потребуют снести объекты, не имеющие отношения к образовательному процессу, в лучшем – уплатить минимум 2 млрд руб. штрафа.

Как рассказал «Коммерсанту» один из чиновников мэрии, в том случае, если МГУ не удастся доказать свою правоту, то возникнет «серьезная проблема», так как все квартиры в комплексах раскуплены.