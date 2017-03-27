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Смена руководства внутриполитического блока Кремля привела к «замораживанию» его отношений с Государственной Думой. Об этом несколько чиновников рассказали «Ведомостям».

Как сообщил газете Игорь Лебедев (ЛДПР), с администрацией президента нет 'никакого” контакта. Зампред фракции “Справедливая Россия” Александр Бурков подтверждает эту информацию и уточняет, что, например, при прежней администрации всегда была возможность пообщаться с начальником управления внутренней политики (УВП) Татьяной Вороновой, которая решала конфликты по политической части.

Теперь же, по словам депутата, когда в регионах начались “проблемы” с губернаторами, в партии не знают, к кому идти. Более того, насколько известно Буркову, после смены руководства в администрацию очень редко зовут даже лидеров фракций.

Собеседник, близкий к руководству КПРФ также подтвердил, что общения с УВП “стало меньше”.

Как пояснил источник “Ведомостей” в Госдуме, фракции сейчас почти не взаимодействуют с администрацией президента, в том числе потому, что там отсутствует профильный замначальника УВП. Издание отмечает, что на этот пост претендует депутат от “Единой России” Сергей Железняк и что скоро Железняка “должны оформить”.

В 2016 году глава УВП Вячеслав Володин, а также несколько сотрудников управления перешли на работу в Госдуму. Володина на посту сменил глава госкорпорации “Росатом” Сергей Кириенко.