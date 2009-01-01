Дискуссия брянских школьников со своими учителями-охранителями оказалась тизером ко всей акции 26 марта, причем оба слова – и «брянские», и «школьники», – имеют здесь одинаково важное значение. Впервые за годы протестная активность распределилась не только между двумя столицами, но и между всеми крупными городами вообще (в декабре 2011-го регионы тоже митинговали вместе с Болотной, но сейчас кажется, что людей и городов даже тогда было меньше, чем теперь). И впервые вообще протестовать массово вышли тинейджеры, вся жизнь которых прошла в путинской России. Их политический дебют – главная новость этого воскресенья.

Появление молодой смены – лучший мотивирующий фактор для старых бойцов, и социальные сети ветеранов Болотной в этот день были полны сентиментальными высказываниями в том духе, что «мне захотелось – пусть будет вон тот, одетый во все не по росту». Явление молодежи вдвойне мотивирует тех, у кого у самих в свое время ничего не получилось. Как умные шестидесятники в перестройку пытались опекать молодых неформалов (Вознесенский писал текст для конверта первой пластинки «Аквариума», Соловьев снимал Бугаева-Африку в «Ассе» и т.п.), так и теперь постаревшие на пять лет «вы нас даже не представляете» с надеждой смотрят на пользователей «Вконтакте» и «Снэпчата», лишенных комплексов по поводу «слитого протеста» и страха подраться с полицией. В Москве новая протестная весна и новое протестное поколение.

Отдельного восхищения, кроме шуток, заслуживает второе или уже третье, смотря как считать, дыхание, открывшееся у Алексея Навального – люди на Тверской годятся ему в дети, но вывел их на улицу именно он.